В понедельник 25 февраля в 20:38 Ровенская АЭС подключила первый блок к энергосистеме страны после того как был завершен капитальный плановый ремонт. Об сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что, по состоянию на утро вторника, работают 13 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №1 Хмельницкой АЭС проведение среднего планового ремонта продлится еще 94 дня (до 6 августа).

Блок №3 Ровенской АЭС – отключен 25 февраля действием защиты от внутренних повреждений генератора. По данным Госатомрегулирования, предварительная оценка по международной шкале INES - "ниже шкалы/уровень 0". Замечаний по работе технологической защиты не было.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровенской области в г. Вараш. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 2004 года.

"Энергоатом" - оператор всех четырех действующих АЭС в стране, который эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Ранее мы писали, что "Энергоатом" хочет повысить стоимость своей электроэнергии почти на треть.

Также сообщалось, что глава "Энергоатома" задекларировал почти 4 млн грн заработной платы.