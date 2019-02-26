На Киевщине в канаве с водой местные жители обнаружили обнаженное тело женщины с привязанными к нему кирпичами. Инцидент произошел в селе Сулимовка Бориспольского района. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Прибывшие на место ЧП полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 38-летняя жительница Сулимовки. Тело погибшей направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что смерть женщины наступила от отека головного мозга, кровоизлияния, закрытой черепно-мозговой травмы.

Полицейские отработали прилегающую к месту жительства погибшей территорию, провели подворный обход, опросили местных жителей и установили, что в совершении умышленного убийства обоснованно подозревается сожитель этой женщины.

31-летнего мужчину задержали по месту жительства. Сначала он плакал и жаловался, что его сожительница покончила с собой и таким образом пытался ввести в заблуждение полицейских.

Затем злоумышленник все же признался, что во время совместного распития спиртного у них с подругой возникла ссора и избил ее. Когда женщина перестала дышать, злоумышленник привязал к ее телу кирпичи и утопил его в канаве.

Задержанному предъявили подозрение по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве мужчина убил другого, переоделся в его одежду, притворился мертвым и с ножом напал на его сожительницу.

Также мы сообщали, что под Днепром мужчину убило железобетонной плитой.