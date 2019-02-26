Во вторник, 26 февраля с 11 до 15:00 власти Венгрии приостановили работу венгерских КПП на границе с Украиной Берегшурань-Лужники и Косино. По предварительной информации, на них проводится спецоперация по выявлению таможенников-взяточников. Об этом сообщает Mukachevo.net.

По данным журналистов, закрыто движение через КПП как пешеходов, так и авто. Работу КПП должны были восстановить в 15.00.

По информации источников СМИ, сейчас существует проблема именно с венгерской стороны, где происходит спецоперация по выявлению таможенников-взяточников. В Мукачевском пограничном отряде тоже подтвердили информацию о временном прекращении работы КПП. По информации пограничников на венгерской стороне идут следственные действия.

Путешественникам рекомендуют пересекать границу через альтернативные КПП - Барабаш-Косино, Захонь-Чоп или другие. Причины остановки движения не сообщаются.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ шокированы подрывом бусика у КПП "Еленовка" на Донбассе.

Напомним, что все украинские пункты пропуска на Донбассе с 1 марта будут работать на 2,5 часа дольше.