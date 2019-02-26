В российской судовладельческой компании "Гудзон" назвали возможные причины инцидента в Японском море, в результате которого судно "Партизан" получило несколько серьезных повреждений. В компании считают, что в судно мог попасть упавший снеба метеорит, пишет "Московский комсомолец".

Уточняется, что взрыв произошел в носовой части судна. Пожар удалось ликвидировать в течение 10 минут. Были повреждены электропроводка, швартовно-якорное устройство и кладовки с инвентарем

Судно будет отремонтировано по прибытию в порт Южной Кореи.

Напомним, ЧП на судне произошло в понедельник, 25 февраля. Пострадавших в результате происшествия нет. Корабль с грузом металлолома продолжает следовать в Южную Корею.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео падения в Венесуэле огромного метеорита.

Также мы сообщали, что на село в Карпатах упал метеорит, который едва не сжег гараж.