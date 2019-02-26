В пгт Ракитное Ракитнянского района Киевской области таксист сбил пешехода. Затем он попытался скрыться с места ДТП. Правоохранители установили марку автомобиля нарушителя и обнаружили его владельца. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Об инциденте полицейским сообщили случайные свидетели. Они рассказали, что водитель автомобиля сбил человека, который двигался в попутном направлении вдоль обочины, и протянул за собой его еще около 50 метров. Пострадавший 43-летний мужчина погиб на месте.

Нарушитель скрылся с места происшествия. Им оказался 36-летний таксист, житель Рокитного, который пытался скрыть свою причастность к данному ДТП и загнал авто в гараж.

Известно, что в момент ДТП, водитель такси был в нетрезвом состоянии. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Авто правонарушителя находится на штрафплощадке, тело погибшего направлено на экспертизу.

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