Сегодня, 26 февраля, судья Киевского райсуда Харькова Виктор Попрас вынес приговор по делу о смертельном ДТП осенью 2017 года, когда погибли шесть человек, еще пять человек - получили травмы разной степени тяжести. Разбирательство длилось больше года. Подсудимым дали по 10 лет тюрьмы. "Страна" вела онлайн-трансляцию заседания.

Учитывая то, что судья больше часа зачитывает приговор, фигурантке дела - Елене Зайцевой, которая была за рулем автомобиля Lexus, стало плохо. Ее вывели из зала суда конвоиры около 14:58. В это время судья перечислял травмы, которые привели к смертям пешеходов во время ДТП. А также список повреждений пострадавших.

Известно, что второй фигурант дела, Геннадий Дронов, оставался в зале суда.

Как сообщала "Страна", 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение автомобиля Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева. Автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора с превышением разрешенной скорости, а автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов, начал двигаться на запрещающий свет: желтый с красным. Он должен был отказаться от движения по перекрестку и убедиться, перед тем, как тронуться с места, что ситуация на дороге безопасная.

Отметим, одна из пострадавших – Жанна Власенко, которая находилась на 20-й неделе беременности и несколько недель провела в медикаментозном сне, отказалась от претензий к Зайцевой после получения от семьи 100 тыс. грн. От претензий к девушке после получения компенсаций отказались трое потерпевших. Еще одна пострадавшая – 28-летняя Оксана Евтеева – потеряла в аварии мужа и сестру, а сама несколько месяцев провела в реанимации.

Напомним, Дронов вслед за Зайцевой полностью признал свою вину на судебном заседании 19 февраля.