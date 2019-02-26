В Киеве открыто уголовное производство по факту уничтожения националистом Юрием Павленко ("Хортом") выставки стилизованных портретов украинского поэта Тараса Шевченко на станции киевского метро "Тараса Шевченко". Об этом сообщил начальник управления полиции на Киевском метрополитене Михаил Никонов, передают "Украинские новости".

По его словам, после уничтожения картин 17 февраля в полицию не обращались с просьбами начать уголовное производство. Однако 25 февраля в органы обратился художник Александр Грехов, чьи картины пострадали.

"Его заявление поступило к нам только вчера. По его заявлению мы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований за ст. 194 (сознательное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса, на данное время досудебное следствие продолжается", - сообщил Никонов.

Он отметил, что на данном этапе еще рано говорить о подозрении кому-либо, так как полиции необходимо установить материальную ценность уничтоженных произведений искусства, установить мотив лица, совершившего правонарушение. Также стражи порядка собираются обратиться к руководству Киевского метрополитена, чтобы узнать, где сейчас находятся картины Грехова.

Как писала "Страна", 17 февраля националист Хорт уничтожил выставку портретов Шевченко в метро, и автор не будет ее восстанавливать.

Напомним, выставка в киевском метро с Тарасом Шевченко в разных образах появилась 10 февраля.