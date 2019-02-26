Седьмое марта - последний срок, когда Садовой и Гриценко могут объединиться. Об этом заявил лидер "Гражданской позиции" в эфире "Свобода слова".

"Дедлайн - 7 марта. Это время Ч, к которому могут сняться кандидаты. Те, которые считают, что они одной группы крови и могут усилить команду того, кто имеет шанс. Это надо сделать, мы проводим консультации в первую очередь с Андреем Садовым", - рассказал Гриценко.

Кандидат в президент отметил, что консолидироваться "надо немедленно", перед президентскими выборами с перспективой идти одной командой на парламентские выборы и формировать правительство на общих ценностях.

"Несколько месяцев назад мы сделали первый шаг. Не пошли в президенты Виктор Чумак, Николай Катеринчук, Николай Томенко. Наша позиция неизменна - только объединенным кулаком можно побеждать", - подытожил Гриценко.

Напомним, Анатолий Гриценко методично убеждает Андрея Садового снять свою кандидатуру на выборах в его пользу. В последнее время сторонники мэра Львова все чаще склоняются к этой идее, убеждая Садового в какой необходимости. Кто ведет переговоры с Садовым, какие аргументы приводят и где та красная линия, после которой он точно не снимет свою кандидатуру - в материале "Страны".

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