В Верховной Раде отклонили законопроект № 6372, предлагавший изменить реестр званий у военнослужащих. За документ проголосовали лишь 147 депутатов вместо необходимых 226 голосов.

Проект закона предусматривает замену армейских званий "рядовой" на "солдат", "старшина" - на "главный сержант". Флотские звания предлагают называть "корабельными". В этой сфере отменяется градация "старшина 2 статьи" и "старшина 1 статьи" в пользу просто "старшина".

Блок "Состав прапорщиков и мичманов" меняется полностью. Согласно документу, он должен называться "Старший сержантский и старшинский состав".

На текущий момент в нем действуют такие звания: "прапорщик" и "старший прапорщик". Документом также предлагались звания "штаб-сержант", "мастер-сержант", "старший мастер-сержант", "главный мастер-сержант" и отменялись действующие сейчас корабельные звания "мичман" и "старший мичман".

Вместо этого предлагалось: "штаб-старшина", "мастер-старшина", "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина". Кроме того, в проекте закона предусмотрена награда поощрительными знаками не министра обороны Украины, как было раньше, а "ведомственными" поощрительными отличиями.

В Главном научно-экспертном управлении отметили, что закон требует ряда изменений в ныне действующие законы, которые нужно внести при помощи "Заключительных положений" или зарегистрированного одновременно законопроекта. В связи с этим документ рекомендовали отправить на доработку. Законопроект об изменении воинских званий военнослужащих зарегистрировали в Верховной Раде 13 апреля 2017 года.

Как сообщала "Страна", российским военным запретили иметь смартфоны и вести соцсети.

Напомним, что два солдата срочной службы подорвались на неизвестном предмете на полигоне в Киевской области.