Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский после публикации первой серии масштабного журналистского расследования о хищениях в оборонной сфере, фигурантами которого является он и его сын Игорь, попросил Генпрокуратуру и НАБУ проверить опубликованные данные. Об этом сказано в заявлении, обнародованном на сайте СНБО.

"В расследовании, как и в большинстве материалов такого жанра, содержатся ссылки исключительно на анонимные источники, оно состоит из компиляции общеизвестных фактов и грязных фейков. Впрочем, это не придает сюжету правдоподобия. В целом категорически отвергаю все обвинения, прозвучавшие в так называемом расследовании", - заявил Гладковский.

По его словам, общественный резонанс, который вызвало расследование, и желание обелить репутацию его фигурантов вынудило Гладковского обратиться к Главной военной прокуратуре и в НАБУ с заявлением о скорейшей проверке всех изложенных в расследовании фактов. Также он заявил о временной приостановки своих полномочий на время проверки.

"... Считаю, что правоохранительные органы должны тщательно изучить не только действия тех, кто восстанавливал армию, но и тех, кто ее разрушал и воровал до 2014 года. Речь идет о необоснованном сокращении ВСУ, хищении армейских земель, распродаже за бесценок оружия и военной техники, по сути - об уничтожении боеспособности армии накануне российской агрессии", - заявил Гладковский, призывая правоохранителей проверить деятельность экс-министра обороны Анатолич Гриценко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Напомним, по данным журналистов, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в "оборонке". Он месте с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Бизнесом на государственных закупках занимался также его друг Виталий Жуков, который "оформлял документы, заносил откаты". Третий организатор схемы – Андрей Рогоза. Его авторы расследования называют "специалистом по контрабанде".

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны и Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

После публикации президент Петр Порошенко поручил правоохранителям проверить информацию, изложенную в программе "Наши гроши", а также поддержал временное отстранения Гладковского.

В НАБУ отметили, что они уже расследуют деятельность предприятий, о которых идет речь в первой серии масштабного расследования о том, как окружение Порошенко крадет на "оборонке", также они намерены проанализировать факты, изложенные журналистами.