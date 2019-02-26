После выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в Европе может появиться новая "ракетная держава" - Украина. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что ракетная программа Украины, которая может вновь развиваться после провала договора, станет "полезным рычагом давления США" на Россию с целью побудить Москву к диалогу. Призрак украинской ракетной программы может побудить Россию сесть за стол переговоров с США до того, как Украина станет равноправной стороной, сообщает издание.

В таком случае Россия также может согласиться на мораторий на размещение ракет в Калининграде или на других территориях, говорится в материале.

Некоторые члены НАТО, например Германия, считают украинскую ракетную программу дестабилизирующей. Однако Украина, вероятно, заручится поддержкой Польши и стран Балтии, которые стремятся усилить оборону против России.

Как сообщала "Страна", в Германии предложили три условия для спасения ядерной сделки между РФ и США. России предложили разместить ракеты малой и средней дальности так, чтобы они не могли достичь Европы. При этом власти США не должны убирать свои ракетные системы ПРО из Польши и Румынии, а предоставить россиянам "доступ к системам запуска". Также США и Россия "должны устранить опасность размещения ракет в Европе".

"Страна" разбиралась, начнется ли гонка вооружений после выхода США из горбачевского договора по ракетам и что это значит для Украины. Напомним, что Владимир Путин раскритиковал решение Михаила Горбачева о подписании договора о ликвидации ракет.