Обладатель "Оскара" призвал освободить Сенцова
Лауреат премии "Оскар", мексиканский режиссер Альфонсо Куарон призвал освободить украинского политзаключенного и режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской тюрьме. Об этом сообщил центр "PEN America" в Facebook.
"Лауреат" Оскара "Альфонсо Куарон присоединился к нам с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова", - говорится в сообщении.
Центр также разместил фото Куарона, на пиджаке которого прикреплен значок с надписью FreeSentsov.
Напомним, накануне Альфонсо Куарон получил премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за фильм "Рома" (Roma).
Ранее "Страна" писала о том, что сестра Сенцова получила присужденную брату премию имени Сахарова.
Также мы сообщали, что украинского политзаключенного Балуха этапировали в колонию Твери.