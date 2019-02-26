Лауреат премии "Оскар", мексиканский режиссер Альфонсо Куарон призвал освободить украинского политзаключенного и режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской тюрьме. Об этом сообщил центр "PEN America" ​​в Facebook.

"Лауреат" Оскара "Альфонсо Куарон присоединился к нам с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова", - говорится в сообщении.

Центр также разместил фото Куарона, на пиджаке которого прикреплен значок с надписью FreeSentsov.

Напомним, накануне Альфонсо Куарон получил премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за фильм "Рома" (Roma).

Ранее "Страна" писала о том, что сестра Сенцова получила присужденную брату премию имени Сахарова.

Также мы сообщали, что украинского политзаключенного Балуха этапировали в колонию Твери.