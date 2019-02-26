Один из основателей канала НТВ Игорь Малашенко скончался, согласно предварительной информации, в результате повешения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Высший суд Андалусии.

Сообщается, что во вторник, 26 февраля, медики провели аутопсию, результаты которой выявили предварительную причину смерти Малашенко. Однако итоговый доклад по результатам вскрытия будет готов только через месяц. Кроме того, по предварительным данным, смерть сооснователя НТВ не имеет криминального характера.

До этого стало известно, что по факту смерти Малашенко было заведено уголовное дело.

Малашенко являлся одним из основателей российского канала НТВ, а также главой РГТРК "Останкино". В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

Напомним, о смерти Игоря Малашенко в Испании стало известно 25 февраля.