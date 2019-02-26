Украина не должна отказываться от участия в Евровидении, так как много достойных участников выступило на Нацотборе. В этом уверен член жюри Нацотбора Андрей Данилко. Об этом сообщает "Обозреватель".

По словам Данилко, если певица Maruv отказалась или ее заставили не поехать, то представить Украину может кандидат, занявший второе место. То есть Freedom jazz. В случае если и от них будет отказ, то необходимо предложить поездку группе KAZKA. И так далее по списку.

Данилко отметил, что все конкурсанты не должны чувствовать то давление, которое на них оказывают. Он добавил, что помнит себя в 2007 году, когда журналисты задавали вопросы, не стыдно ли Верке Сердючке представлять страну. "Ребята, представлять Украину может только ее президент, я представляю жанр, который есть в Украине, на музыкальном конкурсе", - заявил артист.

Кроме того, шоумен добавил, что все политические вопросы нужно решать еще до Нацтбора. "Если такое время у нас, куча нюансов, пожалуйста, решайте это до конкурса. Решите все, возьмите отпечатки пальцев, сфотографируйте в профиль и анфас, как в СИЗО, пусть анализы сдадут, а потом проводите отборочный тур", - заявил Данилко.

Певец подытожил, что лично он оценивал только выступления. Но на сегодня в стране такое время, что от других комментариев и вопросов пришлось удивляться. "Но то, что испортили праздник, испортили финал и устроили 37-й год - это не просто ужасно. Их счастье, что я не устроил там переворот. Пытался как-то спасти ситуацию", - подытожил он.

Как сообщала "Страна", со сцены Нацотбора на Евровидение 2019 три раза звучала ж@па из-за Крыма и дуэта Anna Maria.

Также напомним, что поклонники Maruv создали петицию с требованием пустить певицу на Евровидение.