Телеканал СТБ, который четвертый год проводит Нацотбор на Евровидение и его трансляцию, в связи со скандалом возникшим вокруг победительницы этого года Maruv, не уверен, будет ли он дальше участвовать в организации национального отбора а также объявил о там, что готов перечислить деньги, которые украинцы потратили во время финального смс-голосования, на благотворительность. Об этом речь идет в официальном заявлении на сайте канала.

На телеканале отмечают, что в этом году СТБ не финансирует поездку победителя Нацотбора на конкурс, так как это не его обязательство, а инициатива и "чистое меценатство"

"После того, как в финале Национального отбора страна выбирает победителя, мы передаем его НОТУ. Дальнейшую коммуникацию, согласование победителя и, в частности, подписание всех соглашений, Общественное ведет непосредственно с артистом. Как выглядит этот договор, какие пункты и требования он включает, или отличаются эти соглашения ежегодно - нам неизвестно", - сказано в обращении.

Также СТБ заявляет, что канал готов подсчитать средства, потраченные в финале зрителями на смс-голосование и направить их на благотворительность.

Напомним, по результатам финала нацотбора на Евровидение-2019 победила певица MARUV (Анна Корсун). Вокруг ее кандидатуры разгорелся скандал - из-за концертов в России, которые певица давала до Нацотбора и планирует давать после. Так, 6 апреля у нее состоится первый сольный концерт – в Москве. А 12 апреля – выступление в Санкт-Петербурге.

В понедельник, 25 февраля, MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению. Она заявила, что готова была отказаться от выступлений в России, однако некоторые пункты договора прямо демонстрируют "явные попытки заставить ее отказаться представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение -2019". Кроме того, певица заявила, что не хочет быть "битой на политической арене" и, несмотря на длительные переговоры, прийти с НОТУ к компромиссу не удалось.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что будет выбирать представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение-2019 среди всех финалистов национального отбора, а новому кандидату предложат тот же договор, от которого отказалась MARUV. Между тем, украинские артисты вступились за певицу.