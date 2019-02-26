Украинский политзаключенный Владимир Балух направлен по этапу в колонию в город Тверь (РФ). Об этом на своей странице в соцсети сообщает Крымская правозащитная группа.

"Украинского активиста Владимира Балуха этапируют в Тверь. Эту информацию Крымской правозащитной группе подтвердила адвокат Ольга Динзе. Она, находясь в Симферополе, выяснила, что крымчанина везут в одну из тверских колоний", - говорится в сообщении.

Напомним, крымчанин Владимир Балух приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Ранее "Страна" писала о том, что в Крыму отказали Балуху в условно-досрочном освобождении. Также мы сообщали, что "суд" Крыма сократил на месяц пребывание в тюрьме Балуха.