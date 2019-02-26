В штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко назвали появление данных журналистского расследования о злоупотреблениях при госзакупках для украинской армии, в котором фигурируют первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь - "предвыборной технологией в преддверии президентских выборов".

Об этом заявил спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев, ранее получивший орден из рук действующего президента. Его цитирует Интерфакс-Украина.

"В данном случае это стопроцентная предвыборная технология, потому что до выборов остаётся месяц. Безусловно, такие вещи призваны не столько установить какие-то факты и узнать истину, как повлиять на расстановку избирательных сил", - сказал Медведев на брифинге во вторник, 26 февраля в Киеве, комментируя соответствующие данные журналистского расследования Bihus.Info (программа "Наші гроші").

Спикер избирательного штаба подчеркнул, что доказательств у него нет, а есть уверенность и версии, кто это сделал. По его словам, круг "условно подозреваемых" - не широкий, потому что "есть три-четыре кандидата, которые серьёзно принимают участие в президентской гонке".

Команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского, через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн. Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастен и сам Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко.

Гладковский обратился в Главную военную прокуратуру и в НАБУ с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии. Он категорически отверг обвинения, изложенные в расследовании.

В НАБУ сообщили, что предприятия, о которых идет речь в программе "Наши гроши" о злоупотреблениях при проведении закупок для украинской армии, уже являются объектами расследований Бюро.

Как сообщала "Страна", замсекретаря СНБО Гладковский попросил приостановить его полномочия.

Отметим, что фирма бизнес-партнера Порошенко получила 34 миллиона предоплаты по тайной сделке.