Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что стажировка его дочери Елизаветы в Европарламенте - это обычная практика. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике", — сказал он, отказавшись от других комментариев.

Отмечается, что новость о том, что 21-летняя Пескова проходит стажировку в аппарате французского евродепутата от "Национального фронта" Эмерика Шопрада вызвала шквал критики со стороны его коллег. Как рассказал политик, девушка имеет полное право на такую деятельность, поскольку получает высшее образование во Франции. Также Шопрад подчеркнул, что Елизавета не имеет доступа к секретным документами и не может посещать закрытые заседания.

Раскритиковала стажировку Песковой и депутат ЕП Сандра Калниете. "Это нарушение общих правил безопасности", — сказала латвийский политик в беседе с журналистами "Радио Свобода", отметив, что видит причину сложившейся ситуации в небрежности со стороны компетентных органов Европарламента. Другой евродепутат, Пятрас Ауштрявичюс, счел присутствие дочери пресс-секретаря российского лидера в ЕП "большим стыдом".

По словам самой Песковой, она переехала в Париж в 11 лет, где проходила учебу, после чего поступила в бизнес-школу, где изучала маркетинг.

Ранее мы писали, что дочь Пескова решила пошутить и назвала себя "дочерью главного вора страны".

Также сообщалось, что после офшорного скандала жена Пескова срочно продает квартиру в Нью-Йорке.