Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уже расследуют деятельность предприятий, о которых идет речь в первой серии масштабного расследования о том, как окружение Порошенко крадет на "оборонке", также они намерены проанализировать факты, изложенные журналистами. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

"Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой, и предоставят ей надлежащую оценку. Отметим, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ. В целом детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нескольких десятков уголовных производств", - сказано в сообщении.

Так, по информации Бюро, детективы завершили расследование дела по Львовскому бронетанковому заводу, с июля 2018 года оно слушается в суде. По данным НАБУ, зачастую вести подобные расследования сложно, потому что закупки товаров в оборонной отрасли осуществляются по закрытым процедурам, без конкурентных торгов, при отсутствии четко установленной процедуры определения цены закупки и победителя. Часть документов, в том числе тех, которые могут быть доказательствами, имеют гриф секретности; рынок товаров военного и двойного назначения отсутствует, что усложняет проведение товароведческой экспертизы и определения их рыночной цены; выяснение обстоятельств совершения преступления требует получения информации из-за границы, что длится от полугода и более.

Cкриншот: Facebook/ НАБУ

Напомним, по данным журналистов, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в "оборонке". Он месте с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Бизнесом на государственных закупках занимался также его друг Виталий Жуков, который "оформлял документы, заносил откаты". Третий организатор схемы – Андрей Рогоза. Его авторы расследования называют "специалистом по контрабанде".

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны и Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Порошенко.

После публикации расследования первый зам секретаря СНБО Олег Гладковский обратился к правоохранителям, попросив проверки данных журналистов, а также объявил о временной приостановке исполнения обязанностей. Впрочем, любые обвинения он отрицает.

Президент Петр Порошенко, в свою очередь, поручил правоохранителям проверить информацию, изложенную в программе "Наши гроши", а также поддержал временное отстранения Гладковского.