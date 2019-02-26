Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) выяснили, что руководство Полтавской облгосадминистрации требовало от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, а также элитные машины и ценные гаджеты. Об этом сообщает "Украинская правда".

Об многомиллионных откатах говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева. Следователи НАБУ установили, что председатель ОГА Валерий Головко, его первый заместитель Андрей Песоцкий, советник губернатора Литвинов А.Н. и директор департамента строительства и ЖКХ Полтавской ОГА Голбан Т.Т. создали преступную схему по вымогательству взяток от предпринимателей за обеспечение их победы в госзакупках, проводимых обладминистрацией.

По данным следствия, в августе 2017 года представитель консорциумов "АЛВИ РОД" и "Укрбуддор" на бизнес-форуме в Полтаве познакомился с Головко и Песоцким, после чего руководители ОГА взяли у предпринимателя 200 000 долларов взятки за непрепятствование ведению бизнеса на Полтавщине.

Кроме того, губернатор получил у представителя взятку в виде оплаты отдыха чиновников ОГА в Испании. В октябре сам Головко, его заместитель Песоцкий, советник Литвинов и директор департамента ОГА Ищенко И.С. осуществили это путешествие. Стоимость путешествия составила 70 000 евро. Как выяснили сыщики, также по требованию Головко были приобретены 12 мобильных телефонов iPhone 10 и компьютер MacBook Pro. 6 , которые забрал председатель ОГА, 6 телефонов и ноутбук достались Песоцкому.

По данным НАБУ, в конце 2017 Головко получил от представителя компании на день рождения еще одну взятку автомобиль Mercedes G 63 AMG 2017 выпуска. Автомобиль с тюнингом обошелся предпринимателям в 320 000 евро. Позже губернатор сообщил представителю, что с 1 января 2018 года компании могут приступать к ремонтным работам, уборке снега и т.д. в Полтавской области, и пообещал помочь выиграть тендер на указанные работы. Согласно данным следствия, 17 января 2018 Головко взял у представителя компании в долг 100 000 долларов, но вернул только часть этих средств.

Как сообщили в НАБУ, в середине апреля 2018 председатель ОГА отказался просто заплатить фирме "Укрбуддор" за выполненные работы, зато предложил представителю компаний следующую схему с откатом: консорциум "АЛВИ РОД" выставляет области счет на 80 млн. гривен, но получает лишь 40, остальное идет в карманы Головко и его заместителю Песоцкому. Реальная стоимость работ, отмечают в бюро, составила 38 млн. гривен. По данным следствия, представитель строителей сначала отказался, поскольку считал схему преступной, но ему дали понять, что другого варианта получить деньги нет.

Как сообщала "Страна", чиновник налоговой в Полтавской области получил 6 лет за взятку в $2 500.

Напомним также, что депутат Винницкого облсовета требовал у предпринимателя 4 тысячи долларов.

Также мы писали, что детективы НАБУ нашли у главы Полтавской ОГА и его зама.