26 февраля сотрудники Службы Безопасности Украины провели обыски в главном офисе охранной фирмы "СТЕЛС-1" в Киеве, после чего заглянули домой к ее владельцу — священнослужителю Украинской Православной Церкви дьякону Вячеславу Павливу. Об этом рассказал глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, передает "Капитал".

Фото: capital.ua

Он отметил, что в спецслужбе пока не объяснили с какой целью и на каких основаниях были проведены обыски. "По предварительной информации, подразделение Службы безопасности Украины проводит обыски в месте проживания отца Вячеслава и по месту нахождения офиса охранной фирмы "СТЕЛС-1". Эта организация всячески поддерживает Украинскую Православную Церковь, предоставляя помощь в охране храмов, церковных мероприятий, крестных ходов. И, скорее всего, эти обыски связаны именно с ее деятельностью", - рассказал главный юрист УПЦ.

По словам Бахова, фирма заключала договоры с религиозными общинами УПЦ на охрану храмов, обеспечивала порядок на массовых мероприятиях и крестных ходах Церкви, что в свете последних церковных событий в стране послужило поводом для неоднократных угроз ее владельцам. "У нас есть информация, что отцу Вячеславу, который является учредителем этой фирмы, неоднократно выражались угрозы с тем, чтобы он перестал помогать и предоставлять охрану и помощь общинам УПЦ. Скорее всего, обыски могут быть связаны с другими моментами, но причина, по нашему мнению - именно в охране храмов, чтобы легче было осуществить захваты", - считает протоиерей.

Отец Александр отметил, что именно фирма "СТЕЛС-1" обеспечивала 21 февраля охрану пресс-конференции "УПЦ в 2019-м: факты, прогнозы, ответы", на которой представителям СМИ были озвучены факты и предоставлены видео-доказательства о массовых нарушениях при переводах религиозных общин в новую Православную Церковь Украины. "У нас была предварительная информация о том, что во время пресс-конференции готовились провокации. И именно фирма "СТЕЛС-1" обеспечивала охрану этого мероприятия, что также может быть одним из важных моментов в данной ситуации", - отметил глава юротдела УПЦ.

Ранее мы писали, что из 12 тысяч общин в ПЦУ перешли лишь 36, а 23 были захвачены рейдерским путем.

Также сообщалось, что в УПЦ попросили представителей ООН, ОБСЕ и ЕС приехать в Украину и посмотреть, как принуждают к переходу в ПЦУ.