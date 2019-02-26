Сегодня, 26 февраля Киевский районный суд Харькова вынес приговор по делу о смертельном ДТП осенью 2017 года, в котором погибли шесть человек, еще пять человек - получили травмы разной степени тяжести. Главные фигуранты дела, Елена Зайцева и Геннадий Дронов, получили по 10 лет тюрьмы. "Страна" вела онлайн-трансляцию заседания из зала суда.

Геннадий Дронов получил 10 лет лишения свободы, а также лишение права управлять автомобилем на 3 года. Срок отбывания наказания считать с 8 ноября 2017 года. До вступления приговора в силу - продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Елене Зайцевой - 10 лет лишения свободы и лишение права управлять автомобилем на 3 года. Срок отбывания наказания считать с 18 октября 2017 года. До вступления приговора в силу - продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Кроме того, суд решил удовлетворить гражданские иски и взыскать с Дронова и Зайцевой компенсации потерпевшим. Решение суда может быть оспорено в аппеляции

Судья Виктор Попрас начал оглашение приговора с 14:00. Отметим, что сторона обвинения просила для обоих подсудимых по 10 лет тюрьмы, а также лишить водительских прав на 3 года. За время судебных разбирательств состоялось около 60 заседаний.

Разбирательство длилось больше года. Адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Адвокаты Зайцевой просили суд учесть смягчающие обстоятельства.

В частности, во время последнего судебного заседания 19 февраля Зайцева заявила, что раскаивается, признает свою вину, а также пообещала больше никогда не садиться за руль. Потерпевшие считают виновными обоих водителей, некоторые из них назвали вину Дронову меньше. Вместе с тем, адвокат одного из пострадавших попросил дать Дронову максимальный срок, а при вынесении срока Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства.

Как сообщала "Страна", в суде не смогли доказать, что Зайцева пребывала под действием наркотиков.