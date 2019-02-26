Верховный Суд отказался признать участие кандидата в президенты, руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского в качестве ведущего телевизионной программы "Лига смеха" предвыборной агитацией. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Уточняется, что иск в суд против Владимира Зеленского подала кандидат в президенты, бывшая ведущая телеканала "Прямой" Юлия Литвиненко.

"Юлия Литвиненко требовала признать противоправной предвыборной агитацией участие Владимира Зеленского в качестве ведущего в телепередаче "Лига Смеха", которая транслировалась 15 февраля на телеканале 1+1. Кроме того, журналистка просила суд установить факт нарушения финансирования избирательной кампании Владимира Зеленского. Верховный Суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме", - говорится в сообщении.

Формально телеканал "Прямой" принадлежит бывшему депутату Верховной Рады от Партии регионов Владимиру Макеенко, в то же время СМИ сзязывают его с Президентом Петром Порошенко.

Осенью 2018 года кандидат в Президенты, лидер партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко попросила правоохранителей расследовать возможную покупку Порошенко телеканала "Прямой" через подставных лиц у сына бывшего Президента Виктора Януковича.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу в лидерах предвыборной гонки Зеленский, Порошенко, Тимошенко и Бойко. Также мы сообщали, что в штабе Зеленского разругались со своим Telegram-каналом и нарвались на контробвинения.