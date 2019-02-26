Государственный концерн "Укроборонпром" считает, что с его стороны некорректно давать оценку расследованию журналистов о коррупционной схеме, в которой участвовало окружение украинского президента Петра Порошенко. Соответствующий комментарий появился на сайте концерна.

"Журналисты не указали источников ее [информации] получение и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных... Журналисты программы "Наші гроші", которые манипулятивно использовали закрытую информацию из уголовных расследований, должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам", – говорится в заявлении.

Кроме того, представители концерна считают, что "факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов".

"Призываем журналистов к ответственности, а политические силы – воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий", – отмечается в сообщении.

По мнению "Укроборонпрома", авторы расследования использовали информациею из уголовных производств, открытых в 2015-2016 году. В частности, речь идет о 4 производствах, которые касаются хищения, ложных документов, фиктивных компаний и сотрудничества "Укроборонпрома" и фирмы-поставщика деталей.

"Подчеркиваем, что ГК "Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следственным органам всю необходимую информацию. В Концерне отсутствуют данные о состоянии досудебного следствия по этим делам", – говорят в концерне, настаивая, что заинтересованы в быстрых расследованиях и наказании должностных лиц, причастных к злоупотреблениям.

Ранее "Стана" писала, что Луценко в Раде заявила, что Укроборонпром и замсекретаря СНБО будут судиться с журналистами, обвинившими их в коррупции.

Также сообщалось, что фирма бизнес-партнера Порошенко Гладковского получила 34 миллиона предоплаты по тайной сделке.