Президент Петр Порошенко после публикации первой серии масштабного расследования о том, как его друзья крадут на оборонке, поручил правоохранителям проверить информацию, изложенную в программе "Наши гроши". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши гроши" для опровержения или подтверждения обнародованного", - написал Цеголко.

Отметим, что Олег Гладковский сам также обратился к правоохранителям, попросив проверки данных журналистов, а также объявил о временной приостановке исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО. Впрочем, любые обвинения он отрицает.

Игорь Гладковский, в свою очередь, пообещал подать в суд на авторов расследования. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко также отметила, что факты, изложенные журналистами, не соответствуют действительности, а фигуранты расследования подадут в суд на журналистов. В госконцерне "Укроборонпром" назвали манипулятивным изложение отдельных данных журналистами.

Скриншот: Facebook/ Святослав Цеголко

Напомним, по данным журналистов, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в "оборонке". Он месте с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Бизнесом на государственных закупках занимался также его друг Виталий Жуков, который "оформлял документы, заносил откаты". Третий организатор схемы – Андрей Рогоза. Его авторы расследования называют "специалистом по контрабанде".

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны и Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Порошенко.

Также мы писали, что фирма бизнес-партнера Порошенко Гладковского получила 34 миллиона предоплаты по тайной сделке.