Во вторник, 26 февраля, в Одессе сотрудники полиции задержали группу лиц из Киева по подозрению в подготовке провокаций под видом радикалов. Об этом сообщил советник начальника областного управления полиции Руслан Форостяк.

"В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине госпожа Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец Donald Cook, нашлись (люди, - прим. ред.), которые решили "пошатать трубу". Это сейчас уже дело следователей выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченных молодчиков, которые совсем недавно также были замечены в других регионах, где совершали непонятные провокации, имитируя протесты праворадикальных сил под флагом какой-то "Традиции и порядка", - написал Форостяк.

По его словам, задержание произошло на подъезде к Одессе: "гости" из Киева попали в засаду полиции. "Сейчас расследуются их личности, их намерения и кто заказчик", - уточняется в сообщении.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

В понедельник, 25 февраля, эсминец США, запустивший первую ракету по Ираку, приплыл в Одессу. "Страна" разбиралась зачем. При этом что посол США в Украине надеется, что на выборах президента Украины никого не будут бить и преследовать.

Напомним, что в партии "Слуга народа" опровергли информацию о том, что они готовят митинги в разных городах Украины в ближайшее время и одновременно предупредили о возможных провокациях от их имени на массовых мероприятиях.