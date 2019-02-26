Первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии. Также он попросил временно приостановить его полномочия в СНБО. Об этом он сегодня заявил агентству "Интерфакс-Украина".

"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением как можно скорее проверить все, что изложено в "расследовании", и дать ответы и мне, и всему обществу", - говорится в заявлении Гладковского, переданном агентству во вторник.

"На время проверки правоохранительными органами данного вопроса обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя Секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно", - заявил чиновник.

Олег Гладковский

Ранее "Страна" писала о том, что фирма бизнес-партнера Порошенко Гладковского получила 34 миллиона предоплаты по тайной сделке.

Также мы сообщали, что Ирина Луценко в Раде заявила, что Укроборонпром и сам Гладковский будут судиться с журналистами, обвинившими их в коррупции.