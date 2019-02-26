Позавчера, 24 февраля, в Англии состоялось знаменитое дерби. Манчестер Юнайтед принимал Ливерпуль, который отчаянно рвется к чемпионству. Игра выдалась увлекательной, тяжелой и закончилась сухой ничьей.

А вот после матча, в раздевалку к Манчестер Юнайтед заглянул их звездный фанат, актер Кит Харрингтон (исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" - Прим.Ред.).

Об этом визите сообщил официальный Twitter манкунианцев.

Кит Харрингтон сфотографировался вместе с исполняющим обязанности главного тренера Оле-Гуннаром Сульшером и получил именную футболку команды. Также Кит Харрингтон сфотографировался и со многими другими игроками "красных дьяволов".

Фото: twitter.com/ManUtd

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "Игра престолов" взяла семь статуэток Эмми в 2018 году. Какой еще сериал стал победителем.

Также мы рассказывали, что актриса Элли Бамбер ушла от Робба Старка из сериала "Игра престолов".