Кабинет министров Украины готов снизить цену на газ для населения в 2 или в 4 раза, если это не будет противоречить международным договоренностям Украины с Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком. Об этом сообщает УНИАН.

"Возможно без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно сегодня снизить в два, три или четыре раза цену на газ в стране? Я прошу вас, как профессиональных людей, обсудить эту тему, и глубоко уверен в том, что, если вы найдете решение, что это возможно, и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, - я беру на себя обязательства это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать, буквально неделю", - сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время украинского энергетического форума 26 февраля.

В то же время он подчеркнул, что из-за политики, которую в Украине проводили в предыдущие годы, энергетическая отрасль стала непривлекательной, в частности потому, что газ для нужд населения необходимо было продавать по заниженным, а не рыночным ценам.

Отметим, что перед президентскими выборами 31 марта некоторые кандидаты также говорят о возможном снижении цен на газ для населения. Так, Юлия Тимошенко обещает снизить цены на газ в 2 раза, а Сергей Каплин - в 4 раза - с 8500 до 2200 гривен.

Напомним, что на заседании правительства 19 октября приняли решение о повышении цен на газ для населения на 23,5%. Следовательно, с 1 ноября стоимость газа для населения составляет 8550 гривен за тысячу кубометров. В общем, цены на газ для населения будут расти в три этапа и с 2020 года повысятся до 12 300 гривен за тысячу кубометров.

Повышение цен на газ для населения было одним из требований Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной. Напомним, что первый транш МВФ в рамках новой кредитной программы, перечислили Украине 21 декабря 2018. Его зачислили в международных резервов Украины.