Каждый прием пищи при сбалансированном здоровом питании должен содержать белковые продукты, однако увлекаться ими не стоит: даже бодибилдерам не рекомендуется потреблять больше белка, чем 3 г/ кг массы тела. Об этом на своей странице в Facebook написала глава Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, то, что белок способствует росту мышц - вовсе не очередной миф, однако, составляя свой рацион, необходимо учитывать сразу ряд факторов. Во-первых, белок - это источник аминокислот, как заменимых, которые организм может создавать сам, так и незаменимых, которые можно потребить только с пищей.

Для большинства людей достаточно потреблять белок в расчете 0,6 -1 г / кг массы тела. Вегетарианцы и веганы имеют большую потребность в белковой пище - до 2 г / кг веса, так как белок растительного происхождения содержит меньше незаменимых аминокислот. Люди старшего возраста также должны есть больше белка: 1 - 1,3 г / кг. Спортсменам также требуется больше белка: и тем, кто хочет набрать массу, и тем, кто должен оставаться легким, им стоит потреблять 1,3 - 1,8 г / кг массы тела. Веганы-атлеты могут увеличить потребление белковой пищи до 2,5 г / кг веса. Бодибилдеры перед соревнованиями могут увеличить потребление белка до 3 г / кг, но есть больше белковой пищи никому не рекомендуют.

Каждый прием пищи должен содержать что-то белковое, поэтому не стоит съедать большой стейк раз в день в надежде закрыть дневную потребность в аминокислотах. Белковая пища - это не только мясо, а бобовые, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и переработанная соя. Что касается белковых добавок, они не могут полностью удовлетворить потребность организма в белках, также их не стоит принимать дольше полугода. Стоит помнить, что переизбыток белка может привести к негативным последствиям, поэтому Супрун рекомендует составлять рацион с учетом ее советов.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, Супрун предупредила украинцев, что следить нужно не только за калорийностью продуктов, но и за сахаром в них.

Также мы писали, что Супрун призвала украинцев есть больше яблок.