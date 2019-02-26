В январе 2019 года промышленное производство в Украине сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промышленное производство в Украине сократилось на 0,5% (с учетом сезонного фактора). Кроме того, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года этот показатель (скорректированный на количество календарных дней - прим. ред.) снизился на 2,9%.

В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом. Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.

В 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%. В 2012 году этот показатель составил - 0,7%.

Как сообщала "Страна", Украина должна выплатить в 2019 году долгов на 417 миллиардов гривен.

Отметим, что Украина за минувшие пять лет превратилась в самую бедную страну Европы с низкими зарплатами, пенсиями и мизерными пособиями для социально чувствительных слоев населения.