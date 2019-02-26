Долгая история с подписанием "горняками" Тете, талантливого форварда знаменитого бразильского клуба Гремио закончилась благополучно.

Сам футболист уже прокомментировал свой предстоящий переход в Шахтер, передает канал Футбол 1 со ссылкой на Globo Esporte.

Форвард Гремио Тете, фото: Globo Esporte

"Чувствую одновременно и грусть, и радость. Я воплощаю свою мечту об игре в Европе, но однажды вернусь, чтобы надеть футболку Гремио. Не говорю прощай, а говорю до свидания. Буду усердно работать в составе Шахтера, чтобы хорошо представить себя в Европе", - заявил футболист.

По данным Globo, Шахтеру будет принадлежать 40% прав на 19-летнего игрока, за которые клуб заплатил 10 миллионов евро. Гремио получит 15% от суммы следующей продажи футболиста.

Ранее "Страна" сообщала, что лучшим игроком 19 тура в УПЛ признали полузащитника шотландского Селтика.