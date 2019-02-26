На заседании во вторник, 26 февраля, Верховная Рада во второй раз отклонила основной и альтернативный законопроекты о штрафах за хостелы в многоэтажках №№ 10006 и 10006-1. Об этом пишет 112.ua.

За основной законопроект проголосовали 188 депутатов, альтернативный поддержали всего 149 человек. Между тем, проект закона №10006 предлагал дать определение понятию "хостел" в законе о туризме и подразумевать под ним небольшой туристический отель-общежитие, предназначенный для временного проживания людей, в котором не более пяти номеров или комнат с размещением не более шести человек в комнате. В хостеле должно быть не менее двух санузлов и зона для общения гостей, а также отдельный выход на придомовую территорию или на улицу.

Законопроект позволяет разместить хостел в многоквартирном доме только по решению собственников квартир. При сдаче квартиры в аренду собственник должен обеспечить каждому жителю по крайней мере 8 квадратных метров площади. Такие изменения предлагают внести в Жилищный кодекс. Законопроект запрещает обустраивать в квартирах гостиницы, а офисы позволяет обустраивать только в домах до 16 этажей.

При этом принятие проекта закона не повлияло бы на обустройство офисов на цокольном, первом, втором и последнем (в том числе мансардном) этажах многоквартирного дома. Кроме того, документом было предложено брать с нарушителей штраф от 34 до 51 тыс. грн.

Напомним, кроме хостелов, сегодня Верховная Рада займется нацбезопасностью и ГБР.

Также мы писали, что 15 января Рада уже отклонила законопроекты о штрафах за нецелевое использование квартир.