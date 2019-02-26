Самым удобным для проживания районом Киеве жители столицы считают Оболонский, а самым безопасным - Печерский. Об этом во вторник, 26 февраля, передает Информатор со ссылкой на данные опроса OLX среди 15 500 киевлян.

Районы оценивали по пятибалльной шкале - по критериям безопасности, чистоты, развития инфраструктуры, транспортной развязки и качества жизни.

Оболонский район, ставший самым комфортным, получил среднюю оценку 3,3, всего на 0,05 балла опередив Голосеевский район. При этом, ни один из районов не получил "двойку" - даже самый неудобный для проживания Святошинский район получил 3,1.

Самый комфортный для жизни район оказался в середине списка самых безопасных участков Киева, где лидирует Печерский район. А самым небезопасным местом признали Деснянский район. Зато по качеству жизни Оболонь вновь в лидерах и уступает только Голосеевскому району. Этот же район оказался лидером и по чистоте. Следом, с отрывом в 0,1 балла, расположился Деснянский.

По качеству работы коммунальных служб победила Троещина - именно в этом районе коммунальщики получили самые высокие оценки.

Оболонский район оказался на высоте в вопросах инфраструктуры. А хуже всего с инфраструктурой обстоят дела в Голосеевском и Подольском районах, которым, по мнению жителей, не хватает торговых центров. Также Троещина и Соломенский район, по мнению местных, нуждаются в заведениях культуры - театрах, кинотеатрах.

Наибольшие проблемы с транспортом испытывают жители Троещины. Со схожей проблемой столкнулись и жители Подольского района.

Как сообщала "Страна", в Киеве полиция задержала пять торговцев метадоном, еще двух наркодельцов ищут. По результатам ряда следственных действий, включая несколько этапов оперативных закупок, задержаны сразу пять подозреваемых.

Напомним, что в центре Киева один из эскалаторов на станции метро "Площадь Льва Толстого" закрыли на ремонт на 9 месяцев.