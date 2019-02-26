Телеведущая и бизнесвумен София Кудина после страшного ДТП с тремя детьми и нетрезвым водителем Touareg заявила о безнаказанности пьянства за рулем в Украине. Она отметила, что женщина в Украине, если у нее нет влиятельных друзей или мужа, абсолютно не защищена. Об этом она записала видео в Facebook на созданной странице "Мамы Украины против пьяных водителей".

По словам 35-летней матери троих детей, после лобового столкновения с ее автомобилем пьяный водитель еще 10 минут таранил авто, потому что просто не понимал, что мешает ему ехать, настолько пьяным он был. Женщина обратилась ко всем мамам, которые воспитывают детей.

"Женщины Украины, призываю вас всех вместе объединится против пьянства на дорогах. Потому что полицейские не могут заставить пьяного водителя сдать анализы крови на содержание алкоголя и наркотиков; водителю предложили в обмен на его права сделать ему временные права; водителю, который абсолютно не стоял на ногах, можно было пересесть на пассажирское сидение и сказать, что его не было за рулем", - заявила она.

Впрочем, Кудина также отметила, что полицейские действовали по инструкции. "Но у меня вопрос: что это за инструкции, которые позволяют абсолютно пьяному водителю физически оставить место ДТП и продолжать совершать такие абсурдные поступки. Что это за законы?" - возмущается Кудина.

Также София Кудина рассказала, что Роман Клочок, который управлял злополучным автомобилем Touareg и таранил ее машину, уже трижды фигурировал в подобных инцидентах.

Напомним, вечером 18 февраля на улице Ольшанской в Киеве пьяный водитель иномарки врезался, а потом 10 минут таранил автомобиль Кудиной, в которой находились трое ее детей и супруг.