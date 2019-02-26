Вчера, 25 февраля, в Украине завершились матчи 19 тура национального чемпионата по футболу. Лидеры - донецкий Шахтер и киевское Динамо - одержали очередные победы и отрыв в 7 очков между грандами остался неизменным. Однако никто из их игроков не был признан лучшим.

Украинская Премьер-Лига (УПЛ), опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах 19 тура.

По итогам голосования победу одержал вингер Карпат Марьян Швед, который в матче с Ворсклой оформил первый для себя в УПЛ хет-трик. Он набрал семь баллов, а динамовцы Беньямин Вербич и Николай Шапаренко - два и один соответственно, передает пресс-служба УПЛ.

Фото: upl.ua

В состав экспертного совета УПЛ вошли Артур Валерко, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганок, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Напомним, что Марьян Швед принадлежит шотландскому клубу Селтик, а за Карпаты он играет на правах аренды.