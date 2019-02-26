Польские дипломаты выступили с протестом против двух мемориальных досок во Львовской области: одна - убитым полякам, вторая - убитым украинцам. Посольство Республики Польша в Киеве выразило Министерству иностранных дел Украины ноту протеста в связи с "попытками релятивировать преступление в Гуте Пеняцкой". Об этом заявила пресс-секретарь посольства Эва Сувара, сообщает Польское радио.

В частности, польские дипломаты протестуют против мемориальной доски, установленной в 2018 году неподалеку от памятника жертвам. По мнению поляков, она содержит неправдивую информацию о трагедии в Гуте Пеняцкой в 1944 году. Также возмущение в польском внешнеполитическом ведомстве вызвала надпись в месте памяти украинцев, которые погибли в населенных пунктах в 20 км от Гуты, в которой говорится о памяти украинских жителей соседних сел, убитых польскими шовинистами и советскими партизанами.

Кроме прочего, в ноте сообщается, что Польша открыта к диалогу для разъяснения исторических противоречий.

"Посольство Республики Польша в Киеве обратилось по этому делу с нотой протеста в МИД Украины, отметив, что места памяти с таким текстом ставят сомнение заявленную властями Украины политику добрососедства и примирения в отношениях с Польшей, а также просит украинскую сторону разъяснить законность и обстоятельства установки обоих объектов", - сообщила пресс-секретарь МИД Польши.

Как сообщает "Историческая правда", 28 февраля 1944 года было уничтожено все польское село Гута Пеняцкая (172 хозяйства) и убиты все жители (по разным оценкам, от 500 до 800 человек, включая женщин и детей). Спастись удалось одному поляку, который сумел убежать. Ряд польских исследователей возлагают ответственность за истребление Гуты Пеняцкой на подразделения дивизии войск СС "Галичина". По утверждению украинской стороны, село сожгло подразделение немецкой тайной полевой полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что Польша предложила США увеличить у себя военное представительство американцев.

Также мы сообщали, что в Польше заявили, что ждут извинений от Израиля за слова о роли поляков в Холокосте.