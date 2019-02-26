Поклонники требуют предоставить возможность поучаствовать в Евровидении-2019 исполнительнице Maruv, которой, несмотря на победу в украинском Нацотборе, отказали в возможности представлять Украину на конкурсе из-за гастролей в РФ. Соответствующая петиция размещена на сайте Сhange.org.

"Maruv была выбрана представителем Украины на Евровидении 2019, однако вещательная компания попросила, чтобы Maruv подписала контракт, в котором говорилось, что она отменит все свои предстоящие шоу и выступления в России. Maruv раскрыла некоторые подробности о контракте, и фанаты считают, что это больше похоже на контракт с дьяволом, так как он ограничивает свободу слова и передвижения исполнительницы", - сказано в документе.

Петиция адресована Европейскому вещательному союзу (EBU), выступающему организатором песенного конкурса "Евровидение". Она была создана вечером 25 февраля и по состоянию на 13:00 26 февраля ее подписало около 8 тысяч человек. Каждую минуту за то, чтобы предоставить Maruv право участвовать в конкурсе, отдают свои голоса десятки людей.

Напомним, по результатам финала нацотбора на Евровидение-2019 победила певица MARUV (Анна Корсун). Вокруг ее кандидатуры разгорелся скандал - из-за концертов в России, которые певица давала до Нацотбора и планирует давать после. Так, 6 апреля у нее состоится первый сольный концерт – в Москве. А 12 апреля – выступление в Санкт-Петербурге.

В понедельник, 25 февраля, MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению. Она заявила, что готова была отказаться от выступлений в России, однако некоторые пункты договора прямо демонстрируют "явные попытки заставить ее отказаться представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение -2019". Кроме того, певица заявила, что не хочет быть "битой на политической арене" и, несмотря на длительные переговоры, прийти с НОТУ к компромиссу не удалось.

Анну Корсун поддержали не только фанаты, но и исполнители Иван Дорн, который опубликовал танец под ее песню, и Потап, зачитавший рэп в поддержку Maruv. Несмотря на это, уже сегодня в НОТУ начнут искать замену Maruv, которая не поедет на Евровидение. А Европейский вещательный союз (EBU) возложил ответственность на НОТУ за решение о Maruv.