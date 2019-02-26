Украинские артисты и эксперты шоу-бизнеса активно комментируют в социальных сетях ситуацию с певицей Maruv, которую сначала отобрали для участия в "Евровидении 2019", а затем не допустили к участию в конкурсе.

Это произошло потому, что певица так и не подписала договор с НОТУ. Она готова была пойти на компромисс по вопросу выступлений в России, но перед ней поставили ряд других условий. Артистка сообщила, что "не готова выступать с лозунгами", а также превращать выступление на Евровидении в "промо-акции наших политиков".

В поддержку Maruv выступил, в частности, музыкант и продюсер Потап. Он выложил в своем Instagram видеоролик, в котором зачитал рэп. Музыкант заявил, что после такого скандала этот конкурс для него умер.

"Ми не пускаем на Евровидение MARUV

Простите, но я буду груб, народ не так уж туп,

Зачем же превращаете идеи в труп?

В мене питання, воно останнє:

Якщо MARUV така погана – Нах*й ці змагання!

Допустили до участі? - не допускайте сучості!

Тепер і конкурс "Євробачення" у нас помер

І конкурс "Євробачення" для мене вмер…

Вибори завжди були у нас була цікава тема,

Але навіщо так з артистом? Ви нікчеми…"

Переглянути цей допис в Instagram #maruv#eurovision Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 25 Лют 2019 р. о 11:23 PST

Видео: instagram.com/realpotap

Также в защиту певицы выступил музыкант Иван Дорн. "Bang! Держись, Maruv!", - написал он в своем Instagram и опубликовал видео, на котором он повторяет фрагмент танца под Siren Song, с которой Maruv выступала на Нацотборе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram BANG! Derjis', Maruv! Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan) 26 Фев 2019 в 1:46 PST

Видео: instagram.com/dorn_ivan

Арт-критик Константин Дорошенко написал в Facebook: "Правительственное руководство в области культуры и НСТУ умножили на ноль волеизъявления тысяч людей, которые собственными деньгами поддержали конкретного артиста, голосуя за его победу. Из уважения к своей публике и профессии украинские музыканты должны бойкотировать конкурс, проведение нацотбора которого закончилось подобным скандалом, и отказаться от участия в Евровидении в этом году. Организаторы должны ответить за последствия своей несуразной деятельности".

Ведущий Андрей Шабанов: "Комсомольское собрание с публичной поркой СССР-стайл продолжается. Просто хочется блевануть.

У нее, кстати, много поклонников в Турции, и, насколько мне известно, Турция предлагала ей представлять их на Евровидении. Я так понимаю, что исключительно после ответа на вопрос: Чей Кипр? И отказа от гастролей в Греции?"