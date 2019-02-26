Украинские артисты и эксперты шоу-бизнеса активно комментируют в социальных сетях ситуацию с певицей Maruv, которую сначала отобрали для участия в "Евровидении 2019", а затем не допустили к участию в конкурсе.
Это произошло потому, что певица так и не подписала договор с НОТУ. Она готова была пойти на компромисс по вопросу выступлений в России, но перед ней поставили ряд других условий. Артистка сообщила, что "не готова выступать с лозунгами", а также превращать выступление на Евровидении в "промо-акции наших политиков".
В поддержку Maruv выступил, в частности, музыкант и продюсер Потап. Он выложил в своем Instagram видеоролик, в котором зачитал рэп. Музыкант заявил, что после такого скандала этот конкурс для него умер.
"Ми не пускаем на Евровидение MARUV
Простите, но я буду груб, народ не так уж туп,
Зачем же превращаете идеи в труп?
В мене питання, воно останнє:
Якщо MARUV така погана – Нах*й ці змагання!
Допустили до участі? - не допускайте сучості!
Тепер і конкурс "Євробачення" у нас помер
І конкурс "Євробачення" для мене вмер…
Вибори завжди були у нас була цікава тема,
Але навіщо так з артистом? Ви нікчеми…"
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Видео: instagram.com/realpotap
Также в защиту певицы выступил музыкант Иван Дорн. "Bang! Держись, Maruv!", - написал он в своем Instagram и опубликовал видео, на котором он повторяет фрагмент танца под Siren Song, с которой Maruv выступала на Нацотборе.
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Видео: instagram.com/dorn_ivan
Арт-критик Константин Дорошенко написал в Facebook: "Правительственное руководство в области культуры и НСТУ умножили на ноль волеизъявления тысяч людей, которые собственными деньгами поддержали конкретного артиста, голосуя за его победу. Из уважения к своей публике и профессии украинские музыканты должны бойкотировать конкурс, проведение нацотбора которого закончилось подобным скандалом, и отказаться от участия в Евровидении в этом году. Организаторы должны ответить за последствия своей несуразной деятельности".
Ведущий Андрей Шабанов: "Комсомольское собрание с публичной поркой СССР-стайл продолжается. Просто хочется блевануть.
У нее, кстати, много поклонников в Турции, и, насколько мне известно, Турция предлагала ей представлять их на Евровидении. Я так понимаю, что исключительно после ответа на вопрос: Чей Кипр? И отказа от гастролей в Греции?"