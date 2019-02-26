Синоптик Наталья Диденко сообщила прогноз погоды на ближайшую неделю, отметив, что настоящая весна в Украину придет только 4 марта. И особых изменений в погоде, включая выходные, не будет. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В среду, 27 февраля, ожидаются небольшие осадки, температура воздуха в Киеве ночью достигнет 0...-1 градуса, днем ​​+1...+3 градуса. "Облака будут гулять над городом, осадки притихнут, днем ​​прекратятся, разве что-то полетает или покапает на нос. Может, это и птица, а не осадки. Словом, без существенных осадков", - отметила синоптик.

Ближайшей ночью, 27 февраля, ожидается от +2 до -3 мороза, днем +​​1...+5 градусов, на Закарпатье +3...+8 градусов. Все время будет задувать холодный ветер, который угомонится аж в субботу-воскресенье. Также синоптик посоветовала не поддаваться ни серой погоде, ни серым людям, как бы они не горлопанили, потому что это всегда проходит.

В понедельник, 4 марта, юго-западный ветер принесет в Украину потепление. Постепенно температура воздуха будет идти вверх и даже перескочит 10 градусов. Но это будет с понедельника. " А пока что сетуем, страдаем, ноем и грустно кутаемся в огромные шапки и платки", - написала Наталья Диденко.





Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", Украину 26 февраля, кроме западных областей, накроют дожди со снегом.

Напомним также, что синоптики обещают облачную погоду и снегопады в регионах Украины.