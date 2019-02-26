Во вторник, 26 февраля, президент Петр Порошенко подписал закон о создании Единого госреестра ветеранов войны, принятый Верховной Радой на заседании 7 февраля. Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта № 9508, опубликованной на сайте парламента

Реестр будет вестись Министерством по делам ветеранов. Он необходим, чтобы вести учет ветеранов, а также в соответствии с законом предоставлять им льготы и соцгарантии, отслеживать их потребности и координировать деятельность различных органов. Предполагается, что информация из реестра будет конфиденциальной.

Разрабатывать механизм работы реестра будет Кабмин. Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Напомним, госсекретарем Министерства по делам ветеранов стала помощница сына Порошенко.

Также мы писали, что при Министерстве по делам ветеранов создадут Общественный совет.

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