На первый взгляд, этот вопрос может показаться глупым, ведь разница между двумя напитками видна невооруженным взглядом. Но сегодня мы поговорим о более глубоких различиях между напитками, особенностях их производства и вкуса.

Заходите в интернет-магазин АЛКОМАГ! В его онлайн-витрине представлена обширная коллекция вин и крепкого алкоголя по самым выгодным ценам в Украине и, что самое главное, - с гарантией подлинности каждой бутылки!

Основные различия

Разница в цвете – лишь самый очевидный признак. Две самые большие категории вина имеют большие различия в методике производства, технологии, вкусе, гастрономической сочетаемости. Давайте разбираться с этим более подробно.

Особенности красных вин

Чаще всего красные вина создаются из красных сортов винограда. Свой насыщенный благородный оттенок винт обретает благодаря тому, что ягоды оставляют бродить вместе с косточками и кожицей, в которой и содержатся красящие компоненты. Кроме того, такая технология также способствует тому, что вино становится более насыщенным по вкусу, в ней появляются танины – вещества, которые отвечают за терпкий, суховатый вкус.

Красные вина лучше всего дегустировать при температуре 13-18 градусов. Как правило, они отлично сочетаются с блюдами из красного мяса, дичи, острой или жирной пищей. Интенсивный вкус такого напитка способен выигрышно конкурировать и гармонировать с такой гастрономией.

Особенности белых вин

Хотя чаще всего белые вина производят из белых виноградных сортов, их также легко можно сделать из красного винограда. А все потому, что при создании этой категории напитков ягоды бродят без кожицы и косточек. Это значит, что они не окрашиваются и не напитываются танинами, становясь более легкими и освежающими.

Сомелье рекомендуют дегустировать такие напитки при более низкой температуре – в среднем от 7 до 12 градусов.

Благодаря своей приятной кислинке и отсутствию танинов, белые вина отлично сочетаются с сырами, белым мясом, различными кремовыми блюдами. Они также отлично подходят для того, чтобы дегустировать их без гастрономической пары.