26 февраля Киевский райсуд Харькова начнет выносить приговор по делу о смертельном ДТП осенью 2017 года.

Тогда погибли шесть человек, еще пять человек - получили травмы разной степени тяжести. Разбирательство длилось больше года.

Судья Виктор Попрас начнет оглашение приговора с 14:00. "Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания.

14:40 Судья зачитывает протоколы осмотра Лексуса и Фольксвагена после ДТП. Автомобили признаны вещдоками.

14:39 Несовершеннолетний свидетель рассказал, что видел, как по Сумской со скоростью около 100 км в час ехал Лексус.

14:38 Одна из свидетелей, прохожая, рассказала, что слышала звуковой сигнал перед столкновением машин.

14:37 Еще один свидетель полицейский, который прибыл на ДТП, рассказал, что на месте Дронов заявил, что двигался на зеленый.

14:36 Свидетель, патрульный полицейский, рассказал, что когда увозили Зайцеву, она дрожала, но признаков опьянения у нее не было.

14:34 Показания свидетеля, водителя на дороге, он рассказал, что "Фольксваген" быстро рванул на светофоре, но на какой свет, он не успел заметить. У Зайцевой при себе не было водительских прав, она находилась в шоковом состоянии.

14:32 Другие пострадавшие отметили, что хоронили дочь в закрытом гробу. От виновников ДТП ни извинений, ни предложений материальной помощи не поступало.

14:30 Одни из пострадавших дали показания, что мать Зайцевой предлагала деньги, 100 тысяч гривен пришло на Новую почту, но они их не стали принимать.

14:28 Судья кратко читает показания потерпевших, как они оказались на перекрестке в момент ДТП. Кто-то собирался ехать на вокзал, кто-то возвращался из кафе с подругой. Среди пострадавших была беременная, у одного из свидетелей в ДТП погибла сестра и муж, у другого - дочь и внучка.

14:27 Геннадий Дронов попросил прощения у потерпевших. В показаниях рассказал, что клаксона "Лексуса" не слышал, правил не нарушал.

14:25 Зайцева рассказала, что проскочила перекресток, когда там загорелся желтый свет. По ее словам, "Фольксваген" тронулся на желтый цвет и врезался в нее. Алкогольные напитки она не употребляет, перед ДТП употребила таблетку "Пенталгина", поскольку у нее болела голова.

14:19 На месте погибли пять пешеходов, один мужчина и четыре женщины в возрасте от 27 до 46 лет. В больнице умерла еще одна 24-летняя пострадавшая.

Пять пешеходов были серьезно травмированы. Среди повреждений - черепно-мозговые травмы, переломы. Пассажир "Лексуса", за рулем которого была Елена Зайцева, получила перелом.

14:17 Зайцева, двигаясь со скоростью "выше 80 км в час" на красный и желтый цвет, грубо нарушила правила дорожного движения.

14:16 В приговоре говорится, что Дронов нарушил правила ПДД, пересекая перекресток.

14:13 В зал вошел судья. Заседание открыто. Приговор оглашает судья Виктор Попрас.

14:08 В суд доставили Елену Зайцеву, Геннадия Дронова еще нет.

В чем обвиняют Зайцеву и Дронова

Вечером 18 октября 2017 года на оживленном перекрестке на улице Сумской произошло ДТП. Lexus RX 350 за рулем которого была 20-летняя Елена Дронова, на большой скорости влетел в Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. От удара Lexus швырнуло на тротуар, на пешеходов, которые ожидали, когда загорится зеленый свет. Пять человек погибли на месте, еще одна девушка скончалась в больнице. Пять человек, среди которых беременная женщина, получили тяжелые травмы.

Следствие открыло дело по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

По ходу дела эксперты так и не смогли установить, с какой же скоростью двигалась машина Зайцевой и нарушил ли Дронов правила пересечения перекрестков во время ДТП. Странная история произошла и с результатами экспертизы, которая должна была определить, находилась ли Зайцева под воздействием психотропных веществ.

Изначально сообщалось, что в крови Зайцевой нашли кодеин и фенобарбитал, а в моче - опиаты. Но потом ее адвокат настоял на том, что отобранного материала - менее 60 мл - было недостаточно для того, чтобы провести достоверный анализ. Повторный анализ опиатов не выявил, а Зайцева рассказала, что принимала успокоительные препараты, их и выявила экспертиза крови.

Чтобы разъяснить ситуацию, в суд вызвали эксперта, которая брала анализ. Но выяснилось, что она уволилась и исчезла. Появилась информация, что она выехала на оккупированную территорию Донбасса. Однако позже Елена Федирко все-таки появилась в суде. Она сказала, что все это время была на даче под Харьковом. Повестки ей не приходили, а трубку на звонки с незнакомых номеров она не поднимала. Эксперт не смогла однозначно объяснить, была ли Зайцева под действием наркотиков. Она сказала, что у девушки была неустойчивая походка и расширенные зрачки, но это могло быть симптомами сотрясения мозга.

Прокуратура просит по 10 лет лишения свободы для обоих фигурантов, а также лишить их водительских прав сроком на три года и погасить все гражданские иски по делу. Родственники погибших заявили иски, в которых требуют возмещения морального ущерба. Сумма компенсации по каждому иску составляет 1 млн грн.

Адвокаты Елены Зайцевой просят учесть смягчающие обстоятельства - то, что ее семья выплатила по 50 тысяч гривен пострадавшим. Правда, большинство из них не взяли деньги, а от претензий отказался только один человек.

И Елена Зайцева и Геннадий Дронов свою вину на суде признали.