Сегодня, 26 февраля, в московском городском суде рассматривали апелляцию адвокатов нападающего Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева, которых держат в СИЗО с ноября 2018 года.

Выслушав доводы защиты Мосгорсуд оставил апелляцию "о непродлении сроков предварительного заключения" без удовлетворения. Таким образом, футболисты останутся в СИЗО-2 "Бутырка" до 8 апреля, как и младший брат футболиста Кирилл Кокорин и их общий друг Александр Протасовицкий, передает портал Sports.

Напомним, что Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО с ноября 2018 года. Их арестовали за две драки в Москве. Футболисты избили Дениса Пака, крупного чиновника Минпромторга России и водителя известной ведущей, у которой муж занимает важный пост в ФСБ.

Ранее "Страна" сообщала, что футболист Мамаев начал выступления за московскую Бутырку.