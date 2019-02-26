В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" закрыли на ремонт один из эскалаторов. Подъемник не будет работать почти девять месяцев. Об этом сообщает "Информатор".

По данным издания, объявления, уведомляющие пассажиров о ремонте развесили на строительном ограждении вокруг эскалатора.

Уточняется, что на станции не будет работать подъемник, который находится по центру. Ремонт эскалатора продлится до 18 октября 2019 года. Пассажиров предупреждают, что в часы пик возможны задержки и большое скопление людей из-за нагрузки на остальные подъемники.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве шесть станций метро проверили на взрывчатку и открыли для пассажиров.

Также мы сообщали, что националист Хорт уничтожил выставку портретов Шевченко в метро, и автор не будет ее восстанавливать.