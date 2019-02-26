Журналист Божена Рынска, супруга сооснователя телеканала НТВ 64-летнего Игоря Малашенко, который покончил с собой накануне, прокомментировала причины его поступка. Она рассказала некоторые подробности об их отношениях с покойным в Facebook.

"Мне написал далекий знакомый, который один раз с нами был в ресторане. И обвинил меня. Я не снимаю вину с себя. Я виновата. Я должна была сразу лететь, зная риски. Но я так летала за ним несколько раз и в этот раз я просто обиделась крепко. У меня началась реальная депрессия, я рыдала у психотерапевта. Я писала ему письма, просила ничего с собой не делать", - призналась Рынска.

"Я писала, КАК я его люблю. Но у меня два дня подряд болела голова. Я была шокирована его отъездом ночным. Я попросила людей, которые были в Сото, проверить, все ли с ним в порядке. Я кричала о том, что его убивают, потому, что Я БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ МОГЛА СДЕЛАТЬ. Я вымоталась. На мне был судебный процесс и больной Игорь, который чудил все время....", - добавила она.

Журналист также написала, что должна похоронить супруга рядом с папой, и самой лечь к нему, поскольку они были неразлучны. Тем не менее, она боится ехать в Россию.

"Будет травля, как во время НТВ. Когда Игорь не выдержал и уехал. Будут караулить у дома... Да, я старая, страшная. Я виновата, не долюбила. Не долетела за ним. Надо было. Но он так убедительно и радостно разговаривал с нотариусом гибралтарским. Так жестко написал мне, чтобы я не вздумала прилетать. Не надо сейчас ловить меня у дома. Все тут я пишу. Больше ничего не смогу сказать", - с горечью рассказала Рынска.

Также Божена Рынска отметила, что Игорь хотел жить в Москве, чтобы получать постоянное лечение... "Игорь тогда сбежал в Испанию. Было похоже, что он хочет покончить с собой. Я мигом прыгнула в самолет, ночью нагрянула в дом. Он смеялся, сказал, что я сумасшедшая, что никакого самоубийства он не собирался совершать...", - вспоминает журналистка о предыдущих опасениях о неладном.

О смерти Малашенко женщина узнала от друга, который не смог заехать к Игорю, чтобы проверить все ли с ним в порядке. А ему, в свою очередь, сообщил охранник.

Скриншоты: facebook.com/bozhena.rynska

Как сообщала "Страна", в Испании начали расследовать обстоятельства смерти Игоря Малашенко.

Ранее Божена Рынски сообщила, что Игорь Малашенко очень боялся суда и угроз.