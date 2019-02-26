Во вторник, 26 февраля президент Петр Порошенко подписал принятый 7 февраля закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдениям за избирательным процессом в Украине", запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на украинских выборах даже в составе международных миссий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Теперь в законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" будут внесены изменения, согласно которым официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом. В силу закон вступит на следующий день после его опубликования.

Напомним, в ОБСЕ после принятия закона заявили, что запрет Украины для российских наблюдателей на выборах против обязательств перед Бюро.

А в России заявили, что они намерены до конца бороться за своих наблюдателей на украинских выборах.