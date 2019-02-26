Защита заочно приговоренного к 13 годам тюрьмы за госизмену экс-президента Виктора Януковича подала 5 апелляций на приговор. Об этом сообщается на сайте Оболонского районного суда Киева.

"Оболонский районный суд Киева сообщает, что на 25.02.2019 (последний день обжалования приговора) по делу по обвинению Януковича Виктора Федоровича защитники обвиняемого подали в суд 5 апелляционных жалоб", - говорится в сообщении.

Апелляции подали частный адвокат Александр Байдик (просит изменить приговор, исключив из него ссылку на определенные доказательства и обстоятельства), частный адвокат Александр Горошинский (просит отменить приговор, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть), частные адвокаты Адриана Фазекош и Богдан Биленко (просят отменить приговор и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции), частные адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко (просят апелляционный суд дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть и отменить аресты на его имущество).

Кроме того, апелляцию подал государственный адвокат Юрий Рябовол, который просит отменить приговор и оправдать Януковича. В целом апелляционные жалобы изложены на 478 страницах.

Также защитник Байдык обратился в суд с заявлениями об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре.

В частности, защитник просит Оболонский районный суд Киева исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковичу, а именно совершение им преступлений под влиянием властей Российской Федерации.

Все апелляции будут переданы в Киевский апелляционный суд не позднее 1 марта.

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