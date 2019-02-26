Поздно вечером 24 февраля в Одессе, в районе Селекционного института, в своей квартире на гранате подорвался бывший атошник и активист Сергей Барс. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Юрий Дьяченко.

Вечером 24 февраля, поссорившись с мамой, которая болеет, Сергей Барс отправился к себе домой, в район Селекционного института, где примерно в 23:00 и прогремел взрыв.

По данным спикера Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, погибший хранил у себя дома целый арсенал, среди которого - ручные гранаты различных типов, взрыватели и боеприпасы к огнестрельному оружию.

"По предварительным данным, взорвалась РГД-5 в правой руке, кольцо мужчина держал в левой. Возникает вопрос как бывший атошник, который должен разбираться в оружии, допустил взрыв гранаты в руках?.. Среди найденных полицейскими запалов обнаружен одна "подрезанная" предохранительная чека, при применении такого запала, чека не работает", - написал Форостяк.

Он полагает, что, вероятно, в руках у погибшего оказалась именно такая граната, что и привело к трагедии, но окончательный ответ на этот вопрос даст официальное следствие, которое продолжается.

Скриншот: Facebook/ Руслан Форостяк

Скриншот, фото: Facebook/ Юрий Дьяченко

Скриншот, фото: Facebook/ Поліція Одеської області

Напомним, под Харьковом мужчина пришел на кладбище и подорвался там на гранате.

Также мы писали, что в Ровно дом судьи обстреляли из автомата Калашникова и швырнули гранату.