Экс-глава Киевского патриархата Филарет поздравил экс-президента Украины (2005-2010) Виктора Ющенко с 65-летием. Об этом сообщается на странице священнослужителя в соцсети.

"25 февраля 2019 Святейший Патриарх Филарет поздравил Президента Украины (2005-2010) Виктора Ющенко с 65-летием со дня рождения. Вместе с Патриархом Виктора Ющенко поздравил архиепископ Вышгородский Агапит.

Святейший владыка поблагодарил Виктора Ющенко за плодотворную работу во имя развития независимого Украинского государства, особо отметив большие труды третьего Президента в процессе признания автокефалии Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Филарет подарил имениннику икону Пресвятой Богородицы и букет цветов. Во время беседы Патриарх Филарет и Виктор Ющенко обсудили актуальные вопросы церковно-общественной жизни в Украине.

Напомним, что Виктору Ющенко 65 лет исполнилось 23 февраля.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Ющенко рассказал о стратегической важности нормальных отношений Украины и России.

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